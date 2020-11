2e Forum national Inclusif : le débat sur le drapeau n’est pas clos

POLITIQUE – En mettant un terme au deuxième Forum national inclusif, le chef de l’Etat, Idriss Deby Itno, a exprimé son adhésion à la résolution concernant le drapeau national. Il préconise qu’il faut continuer la réflexion sur ce sujet.

“Il est temps, grand temps, d’engager un débat franc et sans passion sur nos couleurs nationales et nos valeurs qui font partie intégrante de l’âme de notre nation et de notre peuple”, a déclaré le chef de l’Etat, Idriss Deby Itno.

Il faut rappeler que la question sur le changement du drapeau national a été fortement débattu par les participants. Ils a été recommandé de garder les couleurs actuelles.

En effet, il avait été émis, lors des pré-forums, de changer le drapeau du Tchad qui coïncide avec celui de la Roumanie.