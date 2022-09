2 jeunes grièvement blessés suite à une explosion de grenade à Kelo

Deux frères ont été grièvement blessés suite à une explosion de grenade dans un garage à Kelo le 9 septembre.

Selon les témoignages, l’accident s’est produit précisément au quartier Barkadje 1, à côté du parc automobile. Le petit aurait apporté un colis ramassé non loin du garage. C’est ainsi que les deux ont constaté que c’était une grenade. Le grenade s’explose lorsqu’ils ont voulu dégoupiller et cause la perte des doigts du jeune frère âgé de 18 ans, et son grand de 19 ans est grièvement blessé au ventre.

Ils sont admis à l’hôpital de district sanitaire de Kelo, et celui qui a perdu ses doigts a été transféré dans la soirée à l’hôpital de Moundou pour des soins appropriés.