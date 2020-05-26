فيروس كرونا ؛ تم تمديد حظر التجوال لمدة اسبوعين مجددأ

بموجبه تمديد حظر التجوال لمدة اسبوعين مجددأ. فى الولايات الكبرى للبلاد. ولاية لغون القربية والشرقية وولايتي مايو كيبي شرق وغرب وكذا مدينة أنجمينا.

هذا القرار يدخل ضمن القرارات ولإجراءات الوقائية التى إتخذتها الحكومة من أجل المكافحة والحد من إنتشاء وباء كوفيد -١٩ فى البلاد.

التوقيع رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو

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