تشاد :مرض ااشيكونغونيا هو موضوع الإجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية ألاثنين 31 اغسطس 2020

ترأس وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي، الاثنين 31 اغسطس إجتماعا وزاريا موسعا حول الحالة المتعلقة بواباء الشيكونغونيا الذي تم تسجيل اول حالة له فى الرابع عشر من اغسطس 2020، بمدينة أبشة بولاية وداي. وتم أخذ كل التدابير الازمة لمكافحة هذا المرض.مكافحة مرض الشيكونغونيا دخلت في مرحلة جديدة. وتم تحديد طرق الاستجابة من خلال هذا الاجتماع الوزاري الموسع. وزير الصحة العامة والتضامن الوطني بعد الزيارة التي قام بها الى مدينة ابشة فى الثمن والعشرين من اغسطس بصحبت امين الدولة فى الصحة العامة دمتور جدي علي سو قودي قدم شرحا مفصلا بما يخص الاوضاع الصحية فى مدينة ابشة.بلغ عدد الإصابات 9027 حالة ولم تذكر اي حالة وفاء حتى يومنا هذا فى شرق البلاد.إذا الوضع مستقرا وتحت السيطرة حسب الوزير عبدالله صابر فضل.إن التدابير التي أتخذت من بينها : تعزيز القطاعات المعنية بمدينة ابشة لمكافحة هذا المرض، تزويد خدمات البلديات وأقسام الصحة بمواد التطهير وألادوية. إستئصال هذا المرض من جيه ومنع ٱنتشارة فى ربوع البلاد من جيه اخرى.وهناك خطة طوارئ وطنية تحت الدراسة. وشروط هذه الخطة تسهم فى مكافحة هذا المرض.
- mardi , 1 septembre 2020
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