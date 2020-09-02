تشاد : قريبأ سوف يتم تشغيل المستودع النفطي التابع لشركة المحروقات التشادية.

قام وزير الدولة الوزير ألامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي بزيارة ميدانية لمشروع المستودع النفطي والغازي بجرمايه. والذي سوف يتم تشغيله في شهر ديسمبر القادم. تقدم عمل المشروع حوالي 90% حسب وزير الدولة.

تم إنشاء هذا المستودع من قبل الشركة التشادية للمحروقات، وبإشراف من قبل الشركة التشادية للمستودعات النفطية. وهو مستودع نفطي مجهز بمعدات حديثة. ويعتبر خطة إضافية لمصفات جرماية، لانه في حالة صيانة المنشأت يمكن إستخدامه لمدة 3 او 4 اشهر للتزويد بالمحروقات حسب المدير العام للشركة التشادية للمستودعات النفطية.

هذا المستودع يمكن ان يخدم 80 سيارة من شاحنات الوقود ، لأنه يحمل حوالي 36 الف متر مكعب ما يعادل 36 مليون لتر . مما يسمح للشركة التشادية للمستودعات النفطية ان تقوم بتوزيع المحروقات بطريقة مستمرة حسب المدير العام للشركة.

وزير الدولة الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي وبصحبة وزيرة الطاقة ممثلات لنظيرها وزير البترول قاموا بزيارة لإلقاء نظرة فاحصة على المنشأت لمعرفة سير العمل وتقدمه لدعم أقتصاد البلاد.

وزير الدولة الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي زار أيضأ مستودع الغاز الذي تقوم بتنفيذه شركة تركيا. وناشد وزير الدولة مسؤلين الشركاة المعنية تسليم المستودعين للحكومة التشادية فى الزمن المحدد.

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