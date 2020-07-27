تشاد / فيروس كرونا قام وزير الصحة العامة والتضامن الوطني بزيارة لحقل كودلوا حيث تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة لفيروس كرونا

بعد تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كرونا خلال الأيام الماضية في حقل كودلوا البترولي بولاية شاري باقرمي قام وزير الصحة العامة والتضامن الوطني د/عبدالله صابر فضل بزيارة الموقع يوم الأحد 26 يوليو2020 بصحبة أمين الدولة ومنسق لجنة الاستجابة الصحية وعدد من الفنين بالوزارة. وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا مع طاقم الشركة البترولية الصينية والفريق الطبي الذي أرسل لإدارة حالات الوباء التي سجلت مؤخرا في المنطقة وكذالك المسؤلين العداريين المحليين وحثهم على ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة. مؤكدا إن كل التدابير الأزمة اتخذت للتعامل مع الموقف. مطمئنا أن الحالة تحت السيطرة.

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