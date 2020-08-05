تشاد / صحة : ظهور حالة مرضية جديدة شديدة العدوى، بمدينة ٱبشة بولاية وداي تسمى ‘ كورنالي” . عدد كبير من سكان المدينة أصيبوا بهذا المرض خلال فترة شهر

ألاشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض، اكدوا بأن اعراض هذا المرض هو الحمة والألم فى العضلات. وعلى حسب احد سكان حي جاتنيه قال ” إنه لم يعتقد فى البداية بأنه أصيب بهذا المرض. لكن ذات يوم شعر بألالم فى العضلات وحمة شديدة ، واكد انه أصيب. هذا المرض هو معروف عند سكان مدينة ابشة، لأنه ظهر فى تلك المنطقة قبل قرن. وعلى حسب مصادر محلية ،ظهر هذا المرض خلال ألاتصال بمغبرة قديمة اثناء عملية دفن. هذا المرض حير الاطباء .وقال احد الاطباء بمدينة ابشة ” منذ ظهور هذا المرض انه قام بعملية بحث طبي لكنه لم يحصل على اي معلومة. مضيفا هذا دليل على ان هذا المرض مجهول علميا حسب قوله. مما دفع سكان مدينة ابشة للجوء نحو الاطباء التقليديين لعلاج هذا الوباء.

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