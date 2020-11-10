تشاد: رئيس الجمهورية يصف وفاة “أمادو توماني توري” بالخسارة الكبيرة للقارة السمراء

أنجمينا: (Tchad infos)

وصف رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، وفاة الرئيس المالي السابق ، أمادو توماني توري ، بالخسارة الكبيرة لأفريقيا ، حسب تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فجر اليوم الثلاثاء.

وقال ديبي علمت وبحزن بوفاة رئيس مالي الأسبق “أمادو توماني توري” وإنها خسارة كبيرة لأفريقيا وأتقدم بأحر التعازي للأسرة المكلومة وللحكومة والشعب الشقيق في مالي.

وتوفي رئيس مالي الأسابق أمادو توماني توري ، ليل الإثنين في تركيا ، حيث تم إجلاؤه لأسباب صحية، حسب ما ذكرت رويترز.

J'ai appris avec tristesse le décès de l'ancien Président Malien Amadou Toumani Toure. C'est une immense perte pour l'Afrique. J'adresse mes condoléances émues à la famille éplorée, au Gouvernement et au peuple frère du #Mali. — Maréchal Idriss Deby Itno (@MIdrissDebyItno) November 10, 2020

وولد توري في 4 نوفمبر 1948 ، هو سياسي مالي شغل منصب رئيس جمهورية مالي بين 2002 – 2012. وإنقلب على الحاكم العسكري للبلاد موسى تراورى في 1991م وسلم الحكم للسلطات المدنية في العام الذي تلاه ، بعد عشر سنوات ، قدّم تقاعده من الجيش ودخل السياسة كمدني وفاز في الإنتخابات الرئاسية لعام 2002 ، بعد إشتداد المعارك شمال البلاد ، وتعرض لإنقلاب عسكري في مارس2012.