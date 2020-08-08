تشاد : تعطي المفتشية العامة أخر مهلة لعمال وزارة الصحة العامة الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم.

تخبر المفتشية العامة جميع عمال وزارة الصحة العامة في واحد إعلان نشر يوم الجمعة 7 أغسطس سوف تتخذ عقوبات صارمة ضد الموظفين الغائبين عن أماكن عملهم.

وزير الصحة العامة والتضامن الوطني دكتور عبدالله صابر فضل اعطى انذارا لعمال الوزارة الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم .

ومع نهاية المهلة المحددة، أعلنت المفتشية العامة في واحد بيان نشر يوم الجمعة 7 اغسطس بأن بعد الحادي عشر من الشهر الجاري سوف تقوم المفتشبة بزيارات مفاجئة فى بعض المؤسسات الصحية فى ربوع البلاد. والموظفين الذين لم يلتحقوا بأمان عملهم سوف يتعرضون لي عقوبات صارمة ممكن تؤدي الي الفصول من العمل.

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