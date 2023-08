Tchad : voici ce que dit l’Ordonnance sur les attroupements qui défraie la chronique

Publié le 04-08-2023





Le gouvernement a pris le 1er août une Ordonnance relative aux attroupements. Un texte jugé attentatoire aux libertés publiques par certains partis politiques. En voici quelques-unes des dispositions saillantes.

Ce texte de huit pages définit l’attroupement comme tout rassemblement prémédité ou spontané, dans un lieu public ou privé, de personnes animées d’une même intention, en un nombre tel que la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe est susceptible de se dissoudre dans celle propre de celui-ci.

L’article 3 de cette Ordonnance interdit tout attroupement armé ou non armé susceptible de troubler l’ordre public.

L’emploi de la force, dispose l’article 11, a lieu contre un attroupement armé ou non, formé dans un lieu public que s’il n’est pas dissipé après les sommations faites par les autorités qualifiées ; si des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper l’attroupement ou s’ils ne peuvent défendre le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

L’emploi de la force ne doit excéder ni en en violence ni en durée la résistance de l’attroupement.

Il est prévu dans l’article 12 que les personnes condamnées pour participation ou provocation à un attroupement seront solidairement responsables de la réparation des dommages causés.

A l’article 21, les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices d’un attroupement.

L’article 14 stipule que les collectivités autonomes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit envers des personnes, soit contre des propriétés publiques ou privées sur leur territoire.

Cette responsabilité, poursuit l’article, est partagée avec l’Etat en cas d’intervention des autres autorités de Police. L’Etat ou les collectivités autonomes déclarés responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs des crimes et délits ainsi que contre leurs complices.