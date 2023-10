Tchad : une organisation des jeunes se réjouit de la gratuité de l’école restaurée par le président de transition

Publié le 12-10-2023





Le président national de la Convention tchadienne des Jeunes pour la Paix et la Cohabitation pacifique au Tchad, Abel Delpoua Sewa, a animé un point de presse ce 12 octobre pour faire le bilan de la tournée du président de transition.

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby Itno, rappelle-t-il, a entamé en mai dernier, une tournée qui l’a conduit dans toutes les provinces du pays pour rencontrer les Tchadiens et écouter de vive voix leurs préoccupations. Partout où il est passé, il a rassuré ses compatriotes de la disponibilité des autorités de transition à résoudre les problèmes liés au manque d’eau, d’électricité, des infrastructures de qualité, des denrées alimentaires de première nécessité ainsi que l’accès aux services sociaux de base.

C’est fort de ces constats jugés « très satisfaisants » au bénéficie du peuple tchadien que, dit Abel Delpoua Sewa, la Convention tchadienne des Jeunes pour la Paix et la Cohabitation pacifique au Tchad félicite et encourage le Chef de l’Etat dans ses actions en faveur de la population.

« Aussi, elle se réjouit de la gratuité de l’école publique sur l’ensemble du pays annoncée par le Président lors de son séjour à Abéché. Cette décision hautement patriotique mérite d’être encouragée et soutenue par toutes les filles et tous les fils du Tchad », ajoute Abel Delpoua Sewa.

La Convention tchadienne des Jeunes pour la Paix et la Cohabitation pacifique au Tchad dit rester disponible à accompagner le gouvernement d’union nationale et les autres institutions de la République dans la sensibilisation de la population pour l’unité et la cohésion entre les Tchadiens. « Nous demandons aux plus hautes autorités de continuer à œuvrer en privilégiant le dialogue et la réconciliation nationale, gage d’une vraie cohabitation pacifique dans notre pays », conclut-il.