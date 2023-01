Tchad : Mahamat Idriss Deby appelle à réinventer une nouvelle façon de penser et d’agir

Lors de sa rencontre avec les acteurs politiques ce vendredi 27 janvier 2023 à la présidence, le président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, a appelé à réinventer une nouvelle façon de penser et d’agir pour poser les jalons du Tchad nouveau.

Le président Mahamat Deby Itno souligne qu’en évoquant, la question de l’inclusion, de la cohésion, du consensus et de l’entente, les acteurs politiques comprendront aisément le sens et la portée de son appel à réinventer une nouvelle façon de penser et d’agir pour poser les jalons du Tchad nouveau.

« A cet égard, je ne peux m’empêcher de rappeler à notre meilleure compréhension les dérives inacceptables et inadmissibles des évènements tragiques du 20 octobre 2022. Notre pays qui a connu des heures sombres de son histoire, durant de nombreuses décennies, a failli basculer dans l’abime à cause des individus mus simplement par des intérêts égoïstes et personnels », rappelle-t-il.

Il relève que l’inclusion qui a été la règle d’or des assises nationales de la refondation doit se faire dans le strict respect des principes et règles du jeu démocratique. « C’est dans cet esprit que le Gouvernement a autorisé que les partis suspendus d’activité après les malheureux évènements du 20 octobre reprennent leur fonctionnement normal », relève-t-il.

« La classe politique doit tirer les leçons de ce dérapage. Il revient aux acteurs de la vie politique nationale de mettre un point d’honneur sur l’intérêt supérieur de la Nation avant toute autre considération car cette Nation nous a tout donné. Nous avons l’obligation citoyenne de préserver jalousement ce précieux héritage », appelle-t-il.