Tchad : l’Union européenne et sept ambassades appellent à la protection des citoyens après les graves violences dans les provinces du Sud

La Délégation de l’Union européenne et sept ambassades dont celles de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, des Pays-Bas, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse au Tchad ont exprimé leur vive préoccupation concernant les graves violences qui ont eu lieu ces dernières semaines dans les provinces du Logone Oriental et du Mandoul.

Dans un communiqué conjoint, ces pays ont fait part de leurs sincères condoléances aux familles des victimes et ont appelé les autorités de transition à protéger efficacement les citoyens, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sérénité des populations sur l’ensemble du territoire, et à poursuivre les auteurs des récentes violences.

Les signataires du communiqué ont également réaffirmé leur disponibilité à soutenir toutes les initiatives visant à restaurer la cohésion entre les communautés et à accompagner le Tchad dans la recherche de la paix, de la sécurité et du respect des droits de l’homme. Cette déclaration conjointe intervient alors que le Tchad traverse une période de transition politique déclenchée par la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021.