Tchad : les sénateurs de la première législature installés dans leurs fonctions

Elus le 25 février pour les uns et et nommés le 4 mars pour les autres, les 69 sénateurs ont été installés dans leurs fonctions lors d’une séance plénière solennelle tenue ce vendredi 7 mars 2025 à N’Djamena. Dr Haroun Kabadi, précédemment président du Conseil national de transition, a été élu président du Sénat.

Ils sont 69 sénateurs issus de différents partis politiques à être installés ce vendredi 7 mars. La cérémonie a débuté par l’installation du président du bureau d’âge, chargé de diriger cette première séance.

Après lecture des motifs par le Secrétaire général de l’assemblée, Dr Haroun Kabadi, l’unique candidat, est élu président du Sénat par acclamations.

Prenant la parole pour la circonstance, le tout premier président du Sénat du Tchad, Dr Haroun kabadi a témoigné sa reconnaissance aux sénateurs pour la confiance placée en sa personne. Il a par ailleurs invité les sénateurs à retrousser les manches pour relever les défis qui les attendent.

“Le Sénat exerce une mission parlementaire certaine, mais il a aussi la possibilité de formuler des résolutions et de faire des recommandations au Président de la République et aux membres du gouvernement dans le sens de l’amélioration de la gouvernance institutionnelle, notamment sur des questions telles que la décentralisation, le gouvernement local, la lutte contre la corruption, etc. De même, il a une mission transversale d’assistance et de conseil, qui consiste à appuyer les collectivités autonomes dans l’élaboration de leurs programmes de développement. Ils jouent enfin un rôle d’apaisement en œuvrant à la promotion de la cohésion sociale”, a rappelé le président du Sénat.

“Il nous faudra nécessairement envisager un plan de formation en renforçant les capacités dans les divers domaines pour nous soutenir et nous mettre en phase avec les évolutions techniques et technologiques de l’État. Il s’agit notamment de concevoir et de mettre en place un programme de formation axé sur l’appropriation de la Constitution, de notre règlement intérieur, des lois organiques relatives à la décentralisation, mais aussi des lois organiques régissant le fonctionnement des grandes institutions de la République et principalement la loi de finances”; a indiqué le président du Sénat Dr Haroun Kabadi.

Faut-il le rappeler que l’équipe complète du bureau du Sénat sera connue d’ici 72 heures.