Tchad : les membres de la CEN-SAD examinent le Programme régional Jeunesse

La communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) organise un atelier de validation du Programme régional jeunesse de la CEN-SAD, ce mercredi, 25 janvier, à N’Djaména. Cet atelier regroupe les ressortissants des 25 pays membres de la CEN-SAD.

Cet atelier est une étape importante dans le processus de mise en œuvre du Programme régional jeunesse de la CEN-SAD, qui voudrait trouver une réponse appropriée aux défis de paix, de sécurité et de développement durable, à travers la mobilisation de la frange de la population la plus active ( les jeunes).

« Il s’agit d’un programme qui apportera une valeur ajoutée inestimable aux efforts des pays pour la paix et la sécurité, pour la saine gestion de notre environnement et pour le progrès économique et social », laisse entendre Brigi Rafini, secrétaire exécutif de la CEN-SAD.

Durant deux jours, les experts venus des différents pays membres de la CEN-SAD examinerons le contenu dudit programme en vue de sa validation, «avec l’objectif d’améliorer sa pertinence et le réajuster pour qu’il réponde mieux aux besoins de la jeunesse et corresponde aux priorités nationales et régionales », ajoute la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei.

En ouvrant les activités de cet atelier qui dureront deux jours, Fatimé Boukar Kossei, rassure les participants du soutien sans faille du gouvernement tchadien dans la mise en œuvre du Programme.