Tchad : les Awards de la jeunesse, une initiative qui récompense les acteurs dans divers domaines

Publié le 06-08-2023





La cérémonie de remise des distinctions des Awards de la jeunesse a lieu le samedi 5 aout 2023 à l’espace culturel Talino Manu. L’humoriste camerounais Ulrich Takam était la tête d’affiche de cette première édition.

Les Awards de la jeunesse, suite logique du festival de la jeunesse qui a eu lieu du 02 au 04 juin 2023 à N’Djamena avec pour thème « Demain jeunesse et auto-emploi » , est une initiative de Grafadi Global. Ils visent à encourager les Tchadiens, hommes et femmes de tout âge, entreprises et acteurs de la culture pour les efforts fournis pour l’épanouissement de la culture tchadienne.

Lors de cette soirée, plusieurs personnes ont reçu des distinctions selon les différentes catégories à savoir Best Leader, Best Start-up et Acteur culturel.

« Ce n’est pas grand-chose c’est sûr mais c’est notre façon à nous de rendre un hommage vibrant à ceux qui bâtissent notre pays dans tous les domaines. Ceux qui contribuent à leur façon, petite soit-elle, à montrer le chemin aux générations futures », a indiqué le coordonnateur général du festival Prince Eki Karka.

Les Awards de la jeunesse ont aussi un volet social. Lors de cette soirée, une levée de fonds a été lancée afin de venir en aide aux personnes nécessiteuses, aux filles mères, veuves et orphelins en cette saison de pluie avec des couchages, moustiquaires, médicaments préventifs et autres.