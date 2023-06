Tchad : le syndicat national du secteur de gaz dénonce une mauvaise distribution de ce produit

Publié le 02-06-2023





Le président du bureau exécutif du Syndicat National du Secteur de Gaz au Tchad ( SYNASEG ), Mahamat Moussa Guidam, a fait un point de presse le 1er juin 2023. Il dénonce des manquements dans la distribution du gaz par l’Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (Arsat).

Pour le bureau exécutif national, malgré la volonté du président de la République qui aurait instruit le directeur général de l’Arsat sur la distribution équitable du gaz il y a de cela quelques jours, il constate une pénurie de gaz en ce moment dans le pays en général et en particulier dans la ville de N’Djamena. “Cette pénurie est artificielle, car elle est due à une mauvaise distribution de gaz par l’Arsat“, doigte le bureau exécutif.

Le syndicat demande au gouvernement d’approvisionner les centres des provinces au même titre que ceux de N’Djamena ou de lever les mesures d’interdiction d’utilisation des bois et de charbon pour permettre aux ménages de préparer leurs aliments, “car on ne peut pas protéger la nature plus que l’Homme“. “Dans les villes telles que Amdjarass, Mongo, Dagana, Ngouri, Abeché, Faya, Moussoro et autres la population souffre depuis plus de deux ( 2 ) mois“, affirme Mahamat Moussa Guidam.

Le syndicat demande en fin au Chef de l’Etat d’instruire le ministre des Hydrocarbures et de L’Energie afin d’accorder aux sociétés qui ont les autorisations comme Sopetrans, Sidigui international, Petab et From- Gaz d’importer le gaz pour pallier le déficit.