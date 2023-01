Tchad : le personnel du ministère de l’Aménagement du territoire présente ses vœux à Mahamat Assileck Halata

Les agents du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ont organisé une cérémonie de présentation de vœux à leur ministre, Mahamat Assileck Halata, ce vendredi 27 janvier 2023 dans les locaux dudit ministère.



C’est dans une ambiance festive, riche en émotion que les agents du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ont présenté leurs vœux à leur chef.

« J’avais dit qu’un problème qui touche l’un d’entre vous me touche en premier. Ce qui me touche est que je vois que les attitudes que j’ai voulu poser sont en train de germer. J’ai voulu toujours qu’il y ait un esprit d’équipe et que tout doit se faire dans la transparence la plus totale », a signifié aux agents, le ministre Mahamat Assileck Halata.



À cet effet, le ministre a exhorté chaque agent à valoriser le travail à tous les niveaux. « Que celui qui est planton, secrétaire, directeur qu’il sache revaloriser son travail. Dans ce ministère, on est traité de tous les noms. Tant qu’il y aura problème de terrains, les insultes c’est sur nous. Seul le travail bien fait pourra mettre fin à ces injures».



Dans son allocution, le ministre n’a pas perdu de vue les défis. « Nous allons vers les défis de 2023, la saison de pluie approche à grand pas et ce qui s’est passé l’année dernière risque de se reproduire encore. Les problèmes de dérèglements climatiques sont là », a rappelé Mahamat Assileck Halata aux agents du ministère.