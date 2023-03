Tchad : le ministre des mines fait la restitution de la participation de son ministère aux rencontres internationales

Publié le 31-03-2023





Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, a fait la restitution des activités du 1er trimestre à travers un point de presse, ce vendredi 31 mars 2023 à son bureau au quartier N’Djari dans le 8ème arrondissement.

Le point de presse vise à présenter succinctement les participations aux différents sommets internationaux liés au secteur minier. “Ce sont des rencontres de haut niveau qui ont permis à notre Département de porter plus loin les potentialités du Tchad dans le domaine des mines et de la géologie”, a indiqué le ministre.

Le Ministère des Mines et de la Géologie a pris part successivement au premier trimestre de l’année en cours, à trois rencontres de haut niveau relatives au secteur des mines. Il s’agit de la conférence minière internationale du 10 au 20 janvier à Riyadh au royaume d’Arabie saoudite, de la conférence minière Miningindaba 2023 du 02 au 12 février à Cape Town en Afrique du sud et de la conférence annuelle et statutaire sur les mines organisée par l’Association Canadienne des Prospecteurs et Entrepreneurs (ACPE) ainsi que le forum économique intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable dénommée PDAC 2023 à Toronto au Canada.

Pour résumer ces trois (3) rencontres, le ministre a souligné qu’il s’agit du rôle des gouvernements dans le développement des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques et la collaboration entre les gouvernements pour accélérer la création d’industries des métaux verts qui ont été entre autres les thèmes abordés lors de la conférence de l’Arabie Saoudite.

A Cape Town en Afrique du sud, poursuit-il, les discussions sont axées sur le thème « libéraliser les investissements miniers africains: stabilité, sécurité et approvisionnement » où les investisseurs et les sociétés se sont plongés dans des stratégies intégrales d’autonomisation économique, soutenant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour la transition énergétique en capitalisant sur le super cycle des matières premières. En marge de cette conférence, a eu lieu le symposium ministériel organisé sous le thème, « Surmonter le long processus d’approbation et de l’obtention de permis des métaux et des substances minérales ».

En fin, “nous nous sommes penchés à Toronto avec les autres participants sur les minéraux critiques notamment : du lithium, du cuivre, du graphite, du cobalt, du nickel, du titane, du niobium”.

« Lors de ces différentes rencontres, nous nous sommes attelés avec mon staff et les techniciens du ministère à souligner les potentialités du Tchad dans le secteur minier et les possibilités d’y investir. Nul n’ignore que notre pays le Tchad dispose d’un potentiel minier riche et varié, capable de servir d’un grand tremplin pour la relance de l’économie nationale. C’est ainsi qu’à Toronto, le Tchad a eu l’opportunité de présenter ses potentialités aux investisseurs miniers, à l’occasion d’une journée dédiée aux pays africains dont le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée », a relevé Abdelkerim Mahamat Abdelkerim.