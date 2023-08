Tchad : le HCDH célèbre la journée mondiale de la lutte contre la traite de personnes

Publié le 03-08-2023





Placée sous le thème « Chaque victime de la traite des êtres humains compte, ne laisser personne de côté », la journée mondiale dédiée à la lutte contre la traite de personnes a été célébrée ce jeudi 03 août 2023 au CEFOD

La commémoration de cette journée mondiale contre la traite d’êtres humains a pour but de sensibiliser les évolutions et tendances inquiétantes identifiées dans le dernier rapport mondial sur la traite des êtres humains de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et la Crime (ONUDC).

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) en partenariat avec le Comité Technique Multisectoriel sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) ont conjointement célébré la journée mondiale de la lutte contre la traite de personnes placée sous le thème « Chaque victime de la traite d’êtres humains compte, ne laisser personne de côté ». Dans le contexte de la traite d’êtres humains, le fait de laisser des personnes de côté signifie : échouer à éliminer l’exploitation des victimes de la traite; échouer à venir en aide aux victimes après leur libération; et laisser les groupes identifiables vulnérables aux trafiquants.

Pour rappel, les crises mondiales, les conflits et l’urgence climatique augmentent les risques de traite d’êtres humains. Les déplacements et les inégalités socio-économiques affectent des millions de personnes dans le monde, les rendant vulnérables à l’exploitation par les trafiquants. Ces personnes qui n’ont pas de statut légal, qui vivent dans la pauvreté, qui ont un accès limité à l’éducation, aux soins de santé ou à un travail décent, qui sont confrontés à la discrimination, à la violence ou aux abus, ou qui viennent de communautés marginalisées, sont souvent les premières cibles de trafiquants.

Rotta Dingamadji Carlos du ministère de la Justice a relevé dans son discours que « pour mettre fin à la traite d’êtres humains, nous ne pouvons pas tolérer ce crime qui fait l’objet d’une indifférence et d’une impunité croissantes. Nous devons renforcer la résilience face à l’exploitation et aux problèmes socio-économiques et culturels sous-jacents qui favorisent cette traite ».

Ainsi ajoute Delly Mawazo Sesete, Chef de Bureau Adjoint du HCDH au Tchad, la traite des personnes est devenue ces dernières années un sujet de préoccupation grandissante pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en particulier ceux de la bande saharienne. “Elle s’accompagne souvent de formes extrêmes de violence. Donc la région du Sahel est considérée comme une zone d’origine, de transit et de destination pour les victimes d’exploitation forcée “, a-t-il déclaré.

En conséquence, cette commémoration invite les gouvernements, les services de détection et répression, les services publics et la société civile à évaluer et intensifier leurs efforts pour renforcer la prévention, identifier et soutenir les victimes, et mettre fin à l’impunité.

Mariam Lawane Hassane, stagiaire