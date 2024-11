Tchad : le Comité des Représentants permanents remet un chèque de 200 000 euros au ministère de l’Action sociale

Le Comité des Représentants permanents (Corep) a procédé à la remise d’un chèque symbolique au ministère de l’Action sociale. Cette remise marque le début du processus du transfert de fonds à l’aide humanitaire au ministère. C’est dans le cadre de sa mission d’évaluation humanitaire.

Ce 6 novembre, le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires a reçu un chèque de 200.000€ de la part du Comité des représentants permanents (Corep). C’est en effet un chèque symbolique pour exprimer leur compassion et aussi montrer leur aide au Tchad qui a subi une attaque terroriste le 27 octobre dernier dans la région du lac.

Selon Youssouf Madouba Assoumani, ambassadeur des Comores auprès de l’Union africaine, « Malgré ces défis, qui sont généralement imprévisibles, le Corep constate que le Tchad, Etat membre de l’Union africaine, exprime toujours sa solidarité envers la population africaine affectée par les crises humanitaires. »

Aussi, par la même occasion, il a remercié le Tchad pour les sacrifices qu’il fait malgré ses propres besoins: « Le Comité des représentants permanents par ma voix vous remercie pour l’hospitalité et l’accueil que vous accordez aux milliers de personnes qui affluent vers votre pays à la recherche de la sécurité, de la quiétude et de bien-être.»

La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires Fatimé Boukar Kossei a apprécié ce premier pas envers son ministère en faveur de l’humanité et a exprimé sa reconnaissance pour cette action. « Je voudrais aussi vous informer qu’en Afrique centrale, nous sommes le premier pays qui accueille les réfugiés. Dans le monde entier, nous occupons le troisième rang. Ce geste qui symbolise l’élan de solidarité de la commission de l’Union africaine marque le début du processus du transfert de fond en appui au Tchad et à la réponse humanitaire…nous tenons à vous remercier pour votre élan de solidarité. Continuez à nous soutenir », a invité Fatimé Boukar Kossei.