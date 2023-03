Tchad : le bureau exécutif du COST installe cinq commissions spécialisées pour les jeux olympiques

Publié le 29-03-2023





Une cérémonie d’installation de commissions spécialisées a été organisée ce mercredi, 29 mars 2023, par le bureau exécutif du Comité olympique et sportif tchadien (Cost). Cérémonie qui a été présidée par le premier secrétaire général adjoint du bureau exécutif du Cost, Ouya Bourma Malato, entouré des membres du comité olympique et sportif tchadien et du bureau exécutif des fédérations nationales.

Ce sont cinq commissions spécialisées qui sont constituées et mises en place dans le cadre des préparatifs des jeux olympiques de Paris de 2024. Il s’agit notamment d’une commission des femmes dans le sport présidée par madame Daboulaye Kolo; d’une commission médicale et scientifique qui a pour président Abakar Djimasngar; d’une commission affaires juridiques qui a pour président Maître Hissein Ngaro; d’une commission de finance avec pour président Abdoulaye Souleymane et la dernière qui est la commission athlète qui a pour président Ali Fodé.

Pour le premier vice-président du Cost, Bani Gata Ngoulou, les commissions spécialisées auront la “lourde” tâche de travailler en symbiose avec le bureau exécutif du Cost. “Les commissions spécialisées installées auront la faculté et le plein mandat de proposer des actions et des orientations au bureau exécutif dans le cadre strict de leurs attributions”.

Après avoir rappelé brièvement l’histoire et les évènements marquant la création du Cost, le vice-président du bureau exécutif du comité olympique sportif tchadien a indiqué qu’à l’occasion des jeux olympiques de Paris 2024, “nous devons donner le meilleur de nous même, c’est-à-dire, il est impératif pour le Cost de créer cette ambiance d’esprit compétitive en collaboration avec les commissions spécialisées”.

Pour finir, il invite les commissions spécialisées à se rapprocher du bureau exécutif pour bénéficier des projets et programmes contenus dans le plan de solidarité olympique.

Aimée Dolinassou