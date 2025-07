Tchad : lancement du financement du crédit agricole de l’ONAPE

Le chef du guichet crédit agricole de l’Office national pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), Mahamat Alhafiz, a animé un point de presse ce 5 juillet. Une communication consacrée au lancement du financement du crédit agricole. Cette initiative marque une étape décisive pour le soutien à l’agriculture, avec des mesures visant à faciliter l’accès au crédit pour les producteurs ruraux.

Dans sa déclaration, le chef du guichet Mahamat Alhafiz a souligné l’importance du remboursement de ce crédit dans le développement économique du pays en ces termes : « C’est un gage de durabilité du programme et la condition essentielle pour qu’un financement plus conséquent soit mis à disposition dès l’année prochaine. Un crédit bien remboursé, c’est un engagement renouvelé pour l’avenir.» Cette année, 520 millions de francs CFA sont prévus pour 2 163 projets individuels.

Ce financement, selon lui, permettra non seulement d’augmenter la production agricole, mais aussi de créer de l’emploi et de renforcer la résilience des communautés rurales face aux défis climatiques et économiques. Ainsi, l’ONAPE choisit le Batha et l’Ennedi Est comme province pilote.

Le programme prévoit un accompagnement technique des bénéficiaires, avec des sessions de formation sur les bonnes pratiques agricoles, la gestion financière et l’innovation dans les filières. Le guichet Crédit Agricole s’engage à opérer et à veiller à la viabilité des projets financés, souligne Mahamat Alhafiz. Le Hadjar-Lamis, le Kanem, le Lac, le Barh El-Gazal, le Batha, le Guera, le Salamat, le Ouaddaï, le Sila, le Wadi-Fira et l’Ennedi-Est sont les provinces qui sont concernées cette année.