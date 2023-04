Tchad : l’ambassadeur des États-Unis au Tchad et le PCA de l’ONG Sahkal ont visité les réfugiés à Kalambari

Publié le 02-04-2023





L’ambassadeur des États-Unis-unis au Tchad, Alex Laskaris, a effectué une visite au camp des réfugiés camerounais à Kalambari, une localité située à environ 30 kilomètres à la sortie sud de la ville de N’Djamena. Objectif, s’imprégner de la réalisation de la culture maraîchère réalisée par l’ONG Sahkal en faveur des réfugiés camerounais et les autochtones.

Dans le cadre d’insertion sociale et d’amélioration de la vie des réfugiés camerounais installés à Kalambari, l’ONG Sahkal en partenariat avec à l’Ambassade des États-Unis au Tchad, a lancé un projet de sensibilisation, d’appui aux femmes enceintes et de transmission des messages clés aux futurs parents et de promouvoir la culture maraichère ainsi que le renforcement des capacités en production, en transformation des produits maraichers.

Cette activité s’inscrit dans la droite ligne de l’amélioration des conditions de vie de ces réfugiés camerounais. Une enveloppe de 25 000 dollars a été allouée par l’ambassade des États-Unis à ladite ONG pour la concrétisation de ce projet. C’est dans cette optique que l’ambassadeur Alex Laskaris a effectué le déplacement au camp des réfugiés pour constater l’effectivité de ce projet.

L’ambassadeur des États-Unis au Tchad, déclare apprécier l’utilisation de l’argent des contribuables américains à l’œuvre pour le bien du Tchad. Il a remercié les femmes pour les efforts et leur accueil.

Les bénéficiaires ont, elles aussi, remercié l’ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alex Laskaris, pour les soutiens multiformes de son institution à leur endroit. Grâce aux activités maraichères, elles se sentent autonomes. Déjà, plus de trois mois, leurs produits sont vendus au marché. Toutefois, elles demandent à l’ambassadeur de les appuyer une fois de plus afin d’accroître la surface cultivable pour que la moisson sera grande.

Quant au président du conseil d’administration de l’ONG Sahkal, Brahim Ousmane Adam, il a remercié les autorités locales pour avoir facilité l’octroi de 52 hectares. Dans le même sillage, il a remercié l’ambassade des USA pour son appui financier à l’ONG Sahkal pour mettre en œuvre ses réalisations.

Pour rappel, plusieurs activités ont été réalisées par le projet d’appui et de sensibilisation des réfugiés camerounais et la communauté hôte. Il s’agit de la clôture de deux hectares d’espace cultivable, un forage équipé des panneaux solaires qui ont une capacité de 1500 watts, d’une pompe émergée de 12 m³, de bassin de rétention d’eau, d’un magasin de 3/4 et tous les matériels agricoles. L’objectif final du projet est de faire la culture maraîchère pour 100 ménages (80 réfugiés et 20 autochtones).