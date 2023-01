Tchad : la Semaine africaine des sciences lancée à Wenaklabs

En partenariat avec l’Institut africain des sciences mathématiques (AIMS), l’incubateur numérique Wenaklabs a lancé ce 24 janvier, la Semaine africaine des sciences.

La Semaine africaine des sciences est un évènement annuel qui se veut un cadre de promotion des sciences. Mais aussi, elle vise à encourager les personnes à s’impliquer dans les activités scientifiques et à combler le fossé entre la science, le gouvernement et le secteur privé.

Le directeur lab innovation à Wenaklabs et ambassadeur Next Einstein Forum (NEF), Fadoul Hissein Abba, revenant sur l’importance de cette Semaine, déclare qu’elle vise à mettre en valeur les efforts déployés pour accélérer le développement scientifique et technologique en Afrique.

La représentante de l’Institut africaine des sciences mathématiques (AIMS), Diane Divine Umuhime, rapportée par Toumaïweb média, souligne que depuis la création de l’AIMS en 2003, a formé plus de 2800 jeunes et brillants issus de 44 pays africains, dont 32% des femmes dans le domaine de la science. Elle réaffirme la disponibilité de l’institut à soutenir tous les projets et programmes concernés par cette Semaine.

Tout au long de cette Semaine, il est prévu des expositions scientifiques, une conférence-débat sur la médiation scientifique, des concours, une table ronde sur le thème ‘’les médiations scientifiques ‘’, etc.