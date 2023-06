Tchad : la résilience des systèmes alimentaires au menu d’un atelier

Publié le 02-06-2023





Le Programme de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires (P2RSA) a organisé un atelier d’information des acteurs non étatiques sur l’approche des systèmes alimentaires et de la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires hier, 1er juin 2023, à N’Djamena.

Cet atelier a réuni les responsables des organisations et associations de défense des droits des consommateurs, des médias et les associations de défense de droit des femmes. La séance s’est déroulée en deux parties. La première partie était accès sur la définition du concept système alimentaire et les approches méthodologique et la deuxième sur les défis et les enjeux du développement.

L’objectif de cet atelier est d’appuyer le développement d’une vision commune aux acteurs non gouvernementaux concernés par le secteur alimentaire et nutritionnelle et de l’agriculture durable (SANAD) au Tchad sur la mise en œuvre effective de la FRNSA (feuille de route nationale des systèmes alimentaires).

Spécifiquement, il s’agit d’informer les participants sur l’approche des systèmes alimentaires, partager les grandes lignes de la feuille de route notamment les objectifs, les attentes des acteurs nationaux, les actions prioritaires à mettre en œuvre, l’impact attendu, les engagements pris par les parties prenantes, les enjeux à prévoir pour atteindre les objectifs de la FRNSA et identifier les stratégies et les mesures qui permettent d’accélérer la mise en œuvre de la FRNSA. Notamment, nourrir une population en croissance continue avec un taux de croissance annuelle de 3,6%, inverser les tendances lourdes des différentes formes de malnutrition et bien d’autres.

Par définition, les systèmes alimentaires englobent l’ensemble des acteurs et leurs activités impliquées dans la production, l’agrégation, le transport, la transformation, la distribution, la consommation de produits alimentaires provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche.

Le Programme de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires (P2RSA) est mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). L’objectif du P2RSA est le renforcement multidimensionnel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des zones ciblées, ainsi que du dispositif des politiques nationales sectorielles.