Tchad : La plateforme Tous pour la paix salue la grâce présidentielle accordée aux combattants du Fact et aux manifestants du 20 octobre

Publié le 01-04-2023





A travers un communiqué de presse, la plateforme Tous pour la paix salue la grâce présidentielle accordée aux anciens combattants du Fact et personnes condamnées suite aux événements du 20 octobre 2022.

Selon le communiqué, la plateforme des forces vives de la nation “Tous pour la paix au Tchad,” est soucieuse de la construction de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la réussite de la transition au Tchad.

De ce fait, elle salue la grâce présidentielle accordée aux anciens combattants du Fact et aux personnes condamnées suite aux évènements du 20 octobre 2022.

“Tous pour la paix au Tchad” de dire que cet acte contribue à la construction de la paix, la réussite de la transition et montre la responsabilité et l’engagement du président de transition dans la politique de la réconciliation, de la cohabitation pacifique et de la paix.

La plateforme ” Tous pour la paix au Tchad” invite les personnes graciées à suivre l’exemple du chef de l’Etat et de faire en sorte que chacun fasse sa part de réconciliation.

Enfin, elle appelle la population et les parties prenantes à consolider les efforts en matière de la réconciliation nationale qui est le chantier de tous les Tchadiens.