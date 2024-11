Tchad : la Médiature organise un atelier d’appropriation de ses textes et missions

La Médiature de la République, avec l’appui du PNUD, organise, à Koundoul, un atelier de trois jours à l’attention de son personnel sur l’appropriation des textes de base et missions de l’institution (le Médiateur de la République). Organisé en prélude des Journées portes ouvertes de la Médiature, cet atelier permet aux personnels de ladite institution de se familiariser avec les textes fondamentaux, d’en saisir toutes les nuances et d’en appréhender les enjeux.

Dans son discours d’ouverture, le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo a souligné que cet événement marque une étape importante dans leur engagement commun à renforcer l’Etat de droit et à améliorer les relations entre les citoyens et les pouvoirs publics. “Il revêt une importance capitale pour notre institution, car il nous offre l’opportunité d’approfondir notre compréhension sur son rôle clé dans la promotion de la bonne gouvernance et de la protection des droits de nos concitoyens”, apprécie-t-il

Il a rappelé que le poste de Médiateur de la République a été créé par l’Ordonnace 004 du 31 janvier 2024, et le Décret 0574 du 10 mai 2024 portant organisation et fonctionnement de l’Institution a complété cette Ordonnance. Et conformément à l’esprit de ces textes, l’architecture administrative de l’institution est mise en place, par la nomination des cadres qui la composent. “Cependant, nous avons jugé utile d’organiser cet atelier à l’effet de nous permettre d’approfondir nos connaissances et renforcer nos prérequis selon l’esprit des textes qui régissent l’institution d’une part, et de mieux cerner ses missions, son organisation, son fonctionnement et les modalités de sa saisine, d’autre part“, a-t-il évoqué.

Selon lui, le Médiateur de la République est bien plus qu’une simple institution vouée au règlement des conflits communautaires. Par contre, c’est un véritable rempart contre les injustices et un vecteur de dialogue entre les administrés et l’administration.