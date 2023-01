Tchad : la guerre contre les occupations anarchiques au bord du fleuve Chari est déclenchée

Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mahamat Assileck Halata a effectué une descente de terrain pour constater de visu les espaces de l’Etat occupés anarchiquement par des citoyens. Cette descente a amené le ministre ce 25 janvier 2023 au quartier Sabangali.

A Sabangali, dans la commune du 3ème arrondissement, îlot 16, un espace appartenant à l’État et surtout sur les rives du fleuve Chari, le ministre a constaté que cet espace est occupé anarchiquement. “C’est ahurissant. On a l’impression que nos compatriotes deviennent complètement anarchiques et font des choses contre les lois de l’Etat”, fulmine Mahamat Assileck Halata.

Chose étrange, certains occupants des espaces réservés possèdent des documents cadastraux. Pour le ministre, ce sont des agents qui se permettent de fournir ces documents sans avis de leurs supérieurs. “C’est du faux. Ou soit ils se sont entendus avec un agent du cadastre qui n’a rien à voir avec les cadres du ministère”, persiste le ministre de l’Aménagement du territoire.

“Nous sommes venus voir ces égarements. Il y a une délimitation, nos agents vont venir dès demain délimiter pour ceux qui sont dans le cadre légal. Pour ceux qui sont dans le cadre illégal, nous allons prendre des décisions qui à les démolir où qui à prendre des décisions drastiques. On ne peut pas défier l’Etat de cette façon parce qu’on est officier dans l’armée ou haut placé. Ces endroits sont devenus un peu partout à N’Djamena des bidonvilles et des décisions doivent tomber”, tonne Mahamat Assileck Halata.