Tchad : la fondation ACRA lance la campagne nationale pour la cohabitation pacifique

Dans le cadre de son projet « Jeunesse en action pour l’avenir du Tchad », la fondation ACRA a organisé ce jeudi 26 janvier 2023 à N’Djamena, un atelier de lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la cohabitation pacifique.

L’objectif général de cette campagne, selon la fondation, est de contribuer à la prévention et résolution des conflits et au renforcement de la cohésion sociale. Elle vise en particulier de promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et de la diversité. Les zones cibles sont la ville de N’Djamena, les provinces du Moyen Chari, du Ouaddaï, du Borkou, du Kanem et du Lac.

Dans son allocution, l’ambassadeur de l’Union Européenne au Tchad, Kurt Cornelis, a indiqué que le développement d’un pays tel que le Tchad sera possible que grâce à un socle commun qui est l’esprit de la citoyenneté partagé par tous.

« Nous sommes bien conscient que les circonstances historiques du Tchad ont causé sa perturbation, il faut qu’elle soit rétablie. La jeunesse est plus importante que jamais dans le contexte actuel de transition démocratique du Tchad où la jeunesse représente la moitié de la population et détient entre sa main l’avenir du pays », a-t-il situé’

Dans son intervention, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Abdraman Koulamallah, a insisté sur le rôle de la jeunesse pour l’unité et la paix. « Les évènements douloureux du 20 octobre viennent montrer les insuffisances de notre action en faveur de cette jeunesse. Il est très important que nous appuyons cette jeunesse pour la construction de l’unité nationale et de la paix ».

Pour ce faire, il exhorte la jeunesse à découvrir sa mission et de prendre son destin en main. «Nous n’avons pas un plan B pour le Tchad et nous devrions préserver ce pays des affres de la division. C’est la responsabilité du gouvernement mais aussi la responsabilité de chaque citoyen ».

ACRA est une ONG laïque et indépendante. Elle identifie son secteur d’intervention dans les activités de développement soutenable dans les zones rurales.