Tchad : la FAO envisage prévenir les aléas climatiques dans le Kanem grâce à un projet

Publié le 10-10-2023





Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé “Renforcement de l’alerte précoce à base communautaire pour l’anticipation des aléas agro climatiques et la sauvegarde des moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables”, l’Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) a organisé un atelier de lancement des activités dudit projet. C’est ce 10 octobre à Mao dans le Kanem.

Le Kanem fait partie des zones du Tchad où la sécurité alimentaire est souvent alertée par les ONG et le gouvernement. Chaque année, des cas de malnutrition y sont signalés. Ces situations sont souvent liées aux aléas climatiques auxquels fait face la ville de Mao, chef-lieu du Kanem.

C’est dans ce sens que la FAO, à travers la direction générale de la commission européenne, a mis en œuvre le projet “Renforcement de l’alerte précoce à base communautaire pour l’anticipation des aléas agro climatiques et la sauvegarde des moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables”.

“Le projet a pour objectif de réduire les impacts humanitaires des crises et sauvegarder la sécurité alimentaire à travers l’anticipation et la préparation des risques climatiques. De manière spécifique, le projet contribue au renforcement du système d’alerte précoce communautaire et locale pour anticiper les risques climatiques notamment la sécheresse et les inondations en fonction des zones agroécologiques au Tchad avec focus dans les provinces du Logone occidental, la Tandjilé, le Kanem et le BET“,a expliqué le représentant de la FAO antenne de Mao, Belembaye Tongongar.

Aussi, cette initiative consiste à anticiper sur les différents aléas climatiques qui impacte sur les rendements et productions agricoles. Pour ce faire: “l‘approche basée sur les actions anticipatoires exige un consensus croissant selon lequel il est souhaitable que le secteur humanitaire international passe d’une approche largement réactive à une approche anticipative“, ont évoqué les responsables de ladite institution.

Il poursuit qu’une approche anticipatoire conduit à une réponse plus efficace, efficiente et digne. Il faut “planifier à l’avance la prochaine catastrophe, mettre en place les plans d’action et les financements avant une catastrophe, réduire l’impact d’une catastrophe et donc limiter les besoins humanitaires avec un regard projectif sur les prévisions hydrométéorologiques”, fait savoir le chef d’antenne de Mao.

Selon le conseiller économique du gouverneur du Kanem Moustapha Mahamat Nour, face aux différentes crises naturelles auxquelles le Tchad est confronté, une synergie d’actions permettra de répondre de façon adéquate aux besoins humanitaires pour éviter une détérioration rapide de la situation des ménages les plus vulnérables. Aussi, “nous devons faire en sorte que relier l’alerte précoce avec des actions anticipatoires soit une nouvelle façon de travailler ensemble afin de promouvoir une approche intégrée dans la gestion nationale des risques de catastrophe naturelles“, a suggéré le représentant du gouverneur.