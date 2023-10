Tchad : Kira femme en action annonce la tenue de la 1ère édition du Meet Up entre femmes

Publié le 06-10-2023





L’association Kira femme en action a annoncé ce 05 octobre le futur lancement officiel de la première édition de Meet Up. Une occasion dédiée aux femmes entrepreneures tchadiennes d’accéder à une plateforme qui mettra à leur disposition les fondamentaux pour la croissance de leurs affaires.

C’est du 17 au 18 octobre 2023 que ce rendez-vous des femmes entrepreneures tchadiennes se tiendra à N’Djamena. Ce meet up dénommé “Business Women” servira d’un plateau de diagnostic des maux qui minent le secteur de l’entrepreneuriat féminin.

“Ce rendez vous unique en son genre sera l’occasion pour les femmes entrepreneures d’accéder à une plateforme performante qui met à leur disposition les fondamentaux de la croissance de leurs affaires. Cette rencontre servira de coup de pouce aux petites et moyennes entreprises au regard des contenus en stratégie de développement et la politique de redynamisation plus efficace qu’elle offrira aux entrepreneures“, souligne Nicole Ndoubayo, présidente de l’association Kira femme en action.

Elle poursuit qu’à travers ce Meet up, elles envisagent promouvoir un leadership féminin transformateur qui apporte un changement positif dans nos sociétés. Plus loin, les membres de cette association estiment que beaucoup de femmes créent leur entreprise mais finissent par s’éteindre sur le marché de l’entrepreneuriat.

“Alors faut-il continuer à parler de la création des entreprises ou de chercher à savoir comment faire pour soutenir les femmes détentrices d’entreprise ? Comment amener les femmes à s’organiser ? Comment faire pour amener la femme entrepreneur tchadienne à progresser dans leur mentalité?” Telles sont entre autres les questions qui ont poussé les initiateurs de ce Meet up à l’organiser.

Afin de proposer des réponses à ces différentes interrogations, quelques objectifs sont fixés par ladite organisation. Il s’agit de renforcer les capacités des femmes entrepreneures à travers des formations, des conférences, des mentorats et des réseaux d’échanges. Mais surtout de sensibiliser les femmes aux enjeux du leadership féminin transformateur et aux défis auxquels font face les femmes leaders dans différents contextes. Pour atteindre ces objectifs, des ateliers d’information, des conférences-débats, des assistantes techniques sur les thématiques liées au leadership féminin et la mise à disposition de certains documents juridiques et des plaidoyer seront mis en place.