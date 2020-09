Tchad vs Soudan : Les leçons à tirer de la défaite des Sao

La défaite des Sao du Tchad face aux Crocodiles du Nil du Soudan (2 – 3), le 23 septembre, au stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djaména vient remettre la pendule à zéro.

L’équipe nationale tchadienne a commencé ce match amical contre les Soudanais avec une confiance totale. Pour les joueurs d’Emmanuel Tregoat, cette rencontre allait être un match test et une revanche sur leur défaite face à cette même nation aux éliminatoires de la coupe du monde où ils étaient defaits.

Sur un pénalty, avec peu de concentration et du sérieux, le capitaine de la formation tchadienne, Djimnan Leger, échoue. Dans un collectif rajeuni sur le terrain avec de nouvelles têtes, l’équipe nationale qui prépare une double confrontation avec la Guinée dans cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

L’équipe nationale a été défaillante à la défense, car la cheville ouvrière était Béchir Djimet Seid qui après sa blessure a laissé un vide à combler. Alors que déjà, les Crocodiles du Nil du Soudan ont effectué 6 changements à la reprise du jeu après la mi-temps. Du côté tchadien, ce vide laissé par le défenseur central devrait coûter à l’encadrement technique.

Devant un mur défensif fatigué et amorphe, les Soudanais ont profité pour marquer leur 3e but. Une équipe en pleine préparation des éliminatoires de la la prochaine Coupe d’Afrique des nations ne peut pas compter sur un seul défenseur central. Les Sao, habitués à l’impréparation, ont renoué avec les entraînements pour ce match il y a juste quelques jours. Cependant cet état de fait ne peut que jouer en défaveur des joueurs du Français Emmanuel Tregoat. Aussi, un milieu de terrain qui n’arrive pas à faire une combinaison en s’appuyant sur son attaque qui est immobile ne peut perdre des actions de buts.

L’encadrement technique national doit revoir son système de jeu et mettre du sang neuf à cette équipe composée de vieilles bottines ou des joueurs en fin de carrière.

Il faut le savoir, le Sily National Guinéen qui passe son stage préparatif au Portugal s’est passé des services de certains joueurs comme son ancien capitaine Ibrahim Traoré, Mohamed Yattara et bien d’autres.

Sur ce, le prochain match amical contre le Soudan le vendredi 25 Septembre prochain, Emmanuel Tregoat et son staff doivent mieux s’illustrer pour mériter la confiance du public qui est toujours resté sur sa soif de voir le 11 national tchadien brillé.