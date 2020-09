Tchad-U17 : Mongo remporte la finale de la 4e édition du championnat national

La finale de la 4ème édition du championnat national des moins de 17 ans a été jouée ce 11 septembre 2020 au stade d’Abéché.

1 but à 0 en faveur de Mongo, c’est le score qui a sanctionné cette 4e édition du championnat national des moins de 17 ans. C’est une affiche peut convaincante que les deux équipes ont présenté. Trop de déchets techniques dans les camps. Et c’est le statuqo. Ainsi les deux sont allés en mi- temps avec zéro but partout.

Au retour, les représentants de la commune du 10e arrondissement de N’Djaména à ce championnat ont essayé de mettre la pression sur Mongo mais ce système n’a pas donné un résultat. Plus de fautes dans les deux camps, cela rendu la seconde manche de cette finale peu satisfaisante.

L’équipe de Mongo a profité du manque de vigilance de son adversaire pour marquer l’unique but de la rencontre. Ainsi, Mongo arrache le trophée de la 4e édition du championnat national de moins de 17 devant la commune du 10e arrondissement de N’Djaména.

L’équipe de Mongo, remporte le prix du meilleur gardien, du buteur et entraîneur. La commune du 10e arrondissement de N’Djaména s’est contentée du prix de la 2e place et du meilleur. Les Bongorois ont été désignée meilleure équipe fair-play.

La 5e édition est prévue pour l’année prochaine et le comité exécutif de la Fédération Tchadienne de Football Association, en commun accord avec une province du Tchad, décidera du lieu et de la période où doit se jouer la phase finale.