Tchad U-15 : l’équipe d’Abéché Championne nationale de football

La finale du championnat national de football des moins de 15 ans a été jouée ce dimanche 12 Septembre 2020 au terrain du centre de formation de Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de N’Djaména. C’était en présence du ministre en charge des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian.

L’équipe d’Abéché a battu l’équipe de sarh 1 but à 0. C’était une rencontre qui a regroupé deux équipes ayant un même système de jeu. Mais Abéché, avec son meneur de jeu et capitaine, a su exploiter la faille défensive de son adversaire pour marquer l’unique but de cette finale. Les Sarhois ont essayé de revenir au score devant une défense abéchoise qui joue très regroupée. Ainsi les actions sarhoises sont sans résultat concret.

Abéché remporte donc la première édition du Championnat national des moins de 15 ans. Il rentre aussi avec le prix d’équipe fair-play, de meilleur joueur et de meilleur entraîneur. L’équipe de Sarh se contente des prix de l’équipe vaincue, du meilleur gardien et meilleur buteur.

À signaler que cette compétition a été financée par le fonds forward FIFA.