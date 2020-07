Tchad : Me Abakar Djermah Aumi désigné membre de la commission stratégique de l’ACNOA

SPORT – L’annonce a été faite ce samedi 18 juillet 2020, au cours d’un point de presse animé par le président de la commission communication du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST), Denis Nadjilem. Me Abakar Djermah Aumi fait son entrée dans la commission stratégique de l’ACNOA (l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique).

C’est à la suite d’une de réflexion par visioconférence qui a eu lieu le 03 mai dernier que le choix a été porté sur le président du COST par ailleurs vice-président de la commission finances de l’ACNOA zone 4 Me Abakar Djermah Aumi. En effet depuis un certain temps, l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique ACNOA traverse une crise sans précédente et la présidence de cette institution a décidé de mettre sur pied une commission de gestion de crise dans laquelle la zone4 doit présenter un membre qui remplit des conditions requises.

C’est ainsi les que les membres de l’ACNOA zone 4 ont désigné à l’unanimité le président du COST, Me Abakar Djermah Aumi. Pour le président de la commission communication du COST, Denis Nadjilem, c’est un choix guidé du dynamisme, de l’engagement et la détermination instaurés par l’équipe dirigeante du COST. Une vision calquée sur la meilleure stratégie de communication pendant ces trois dernières années.

Me Abakar Djermah Aumi aura la charge de représenter et de défendre la zone 4 qui regroupe huit (8) pays dont le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine, la RDC, la Guinée Équatoriale, le Sao Tomé et Principe et le Tchad.