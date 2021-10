Tchad: l’entreprise Ati Sport offre des maillots à Tchadinfos pour marquer son 1er anniversaire

Pour fêter son premier anniversaire, l’entreprise Ati Sport a fait un don de maillots de football à la rédaction de Tchadinfos.



A l’occasion de son premier anniversaire, l’entreprise tchadienne, Ati Sport, qui œuvre dans la conception des équipements sportifs, a fait une visite inopinée au journal Tchadinfons, ce lundi, 25 octobre 2021.



Profitant de cette visite, le directeur de ladite entreprise, Mahamat Allamine Abdelkérim a offert des maillots de football à la rédaction de Tchadinfos. Cela, « pour encourager les journalistes de Tchadinfons à aimer et surtout à pratiquer le sport, parce que le sport, c’est la vie », dit-il.

Le choix est porté sur Tchadinfos parce que c’est le premier organe de presse qui soutient cette entreprise, voudrait faire savoir Mahamat Allamine Abderkérim. Ces maillots offerts sont conçus avec le nom et le logo de Tchadinfos.



Ati Sport est certes, une jeune et petite entreprise mais, qui ambitionne mettre en quantité et en qualité, les équipements sportifs made in Chad sur le marché, pour la consommation des mordus du sport. Sa spécialité n’est pas seulement la conception des équipements du football, mais elle fabrique aussi les équipements pour la pratique du basketball, handball et bien d’autres disciplines, souligne son directeur.