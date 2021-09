Tchad : le Ministère des Sports et l’ONAJES financent les fédérations et associations sportives à hauteur de 310 000 000 F CFA

32 associations et organisations sportives ont reçu une subvention de la part du Ministère de la Jeunesse et des Sports et l’ONAJES, le 25 septembre. Un fonds destiné aux activités sportives.

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, en collaboration avec l’ONAJES, a octroyé un fonds aux fédérations et associations sportives nationales. C’est une somme de 310.000.000 F CFA.





Elle est puisée dans la caisse de l’ONAJES. C’est un fonds qui, selon le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, M. Routouang Mohamed Ndonga Christian vise à assurer le fonctionnement administratif, notamment, les locations des sièges, les prises en charge du personnel, les créations de nouvelles ligues, et l’organisation des assemblées générales électives.



Le coordonnateur général de l’ONAJES, Moussa Hassan Idibey, a exhorté les présidents des associations et organisations nationales sportives d’utiliser cette subvention à bon escient et les a rassurés que l’ONAJES “va mettre les bouchées doubles pour apporter des réponses à leurs sollicitations en vue de professionnaliser les sports tchadiens”. Lesdites subventions sont réparties entre trente deux (32) bénéficiaires selon l’ampleur et le volume de leurs activités.



Dans la même veine, le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST), Abakar Djermah Aumi a demandé aux bénéficiaires de déposer leur rapports financiers et techniques au Secrétariat du COST, au plus tard le 15 décembre 2021.