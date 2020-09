Tchad-Football : Emmanuel Tregoat dévoile la liste des 20 joueurs retenus pour les matchs contre le Soudan

FOOTBALL – Le Sélectionneur national, Emmanuel Tregoat, a au cours d’un point de presse, ce 21 septembre, rendu public la liste des joueurs qui participeront à la double confrontation amicale avec les Crocodiles du Nil du Soudan les 23 et 25 Septembre 2020.

Pour préparer les deux matchs contre le Soudan, l’encadrement technique du Tchad a fait 20 séances d’entraînement. En plus de cela, pendant le confinement, dû à la Covid19, le Français Emmanuel Tregoat et son staff ont mis sur pied un programme d’entraînement par vidéo individuel pour les joueurs. Les exercices sont plus accès sur les tactiques et techniques dont le jeu face au but et le démarcage. Voici ci-dessous la liste des joueurs retenus :

L’équipe technique a aussi travailler par visioconférence sur le système du jeu Guinéen mais aussi sur les matchs perdus contre la Namibie et le Mali afin corriger les manquements.

À noter que le Sélectionneur national, Emmanuel Tregoat, a vu son contrat prolongé jusqu’à fin Novembre 2020 avec obligation de résultat.