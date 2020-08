Tchad : 275 millions de FCFA pour soutenir les parties prenantes au football

FOOTBALL – Le Lundi 24 août, la Fédération Tchadienne de Football Association ( FTFA) a procédé à la remise officielle des chèques de la subvention de la Fifa (Fédération internationale de football association) contre la Covid-19.

C’est une bagatelle de 275 millions de Fcfa qui a été distribuée aux parties prenantes du football tchadien ( ligues provinciales, clubs et la communauté de football). L’objectif est d’aider les fédérations sportives membres à faire face aux effets négatifs de la maladie à coronavirus dans le cadre du plan d’aide de la Fifa contre la Covid-19.

Selon la clé de répartition établie par la FTFA, la ligue de N’Djaména qui est dans la catégorie 1 reçoit une somme de 64 millions de FCFA dont 4 millions pour son fonctionnement et 60 millions pour les clubs. La communauté de football ( les parties prenantes, Équipe nationale masculine, structure de formation, arbitres, Instructeurs en entraînement et arbitrage, administration de la FTFA, anciennes gloires vulnérables et autres) a 47 millions de fcfa.

S’agissant des clubs des provinces catégorisés, certains perçoivent 60 millions de FCFA, d’autres 40 millions et 4 millions de FCFA.

Le président de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), Moctar Mahamoud Hamid, salue le plan d’aide contre la Covid19 de la FIFA qui arrive à point nommé et va substantiellement relancer les activités.

Le ministre en charge des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, souhaite que cette aide de la FIFA touche effectivement les bénéficiaires qui sont les joueurs et les clubs.