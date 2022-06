Taekwondo : les champions tchadiens demandent plus de moyens pour garder le cap

Au championnat d’Afrique, Zone 4, qui s’est déroulé du 16 au 17 juin à Yaoundé au Cameroun, les taekwondoïstes tchadiens, malgré les difficultés, ont remporté 15 médailles, présentées ce jour au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat.

Le championnat d’Afrique qui s’est déroulé au cameroun précisément dans la ville de Yaoundé, a regroupé plusieurs pays d’Afrique. Les participants Tchadiens, malgré les difficultés, ont fait preuve de courage. « Nous sommes partis dans des difficultés que tout le monde connaît. Mais le résultat est là », lance le président de la Fédération tchadienne de taekwondo, Djimadoum Alladoum.

En effet, lors de ce championnat de la Zone 4 de taekwondo, 16 combattants (8 filles et 8 garçons) ont raflé 15 médailles ( 4 en or, 6 en argent et 5 en bronze). Le Tchad a le meilleur combattant parmi 7 pays.

Le ministre des Sports salue un résultat ”mémorable”. « Vous êtes probablement les meilleurs modèles quand il s’agit de succès. La République est très honorée par votre engagement malgré le contexte financier difficile. La République vous sera reconnaissante. Nous sommes dans l’obligation d’être engagé à vos côtés », déclare-t-il.

Ces Sao qui « manquent de beaucoup de choses » préparent trois grandes compétitions à savoir le championnat d’Afrique au Rwanda, les Jeux islamiques en Turquie et la compétition des juniors. « Notre objectif est d’être toujours les premiers. L’impossible n’est pas Sao. Nous avons besoins des moyens pour voyager dans des bonnes conditions », plaide un taekwondoïste.