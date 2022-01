Sports : le nouveau bureau du COST reçoit des orientations du président de transition

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a accordé ce lundi, une audience au nouveau bureau du Comité olympique et sportif tchadien (COST). L’équipe conduite par son président, Idriss Dokony Adiker, est venue, selon le site de la présidence de la République, recueillir les orientations du président de la transition afin de concrétiser sa vision, ”celle de faire de l’année 2022, l’année du sport au Tchad”.

C’est pour concrétiser sa promesse que le président de la transition a eu cette rencontre avec la faîtière des disciplines sportives, le Comité olympique et sportif tchadien (COST). Le site de la présidence indique que le président du Conseil militaire de transition a exposé au nouveau bureau du COST, sa vision de la chose assortie de propositions, pour relancer toutes les disciplines sportives au Tchad.

La présidence ajoute que les responsables du COST, le ministre et la conseillère en charge des sports sont engagés par le chef de l’Etat à l’effet de peaufiner et présenter dans les meilleurs délais, un plan organisationnel. ”C’est donc un vent de sursaut qui va souffler sous peu sur le sport tchadien. Certaines fédérations qui sont dans une léthargie vont devoir se réveiller afin de s’accommoder à cette nouvelle donne. La relance de toutes les disciplines sportives au Tchad présage une ruée des jeunes vers les stades, salles sportives et gradins”, commente la présidence.