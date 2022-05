Sport : une mission de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique et de la Fédération internationale de volleyball séjourne au Tchad

Le Comité olympique et sportif tchadien (COST) annonce l’arrivée au Tchad du président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et membre du CIO (Comité international olympique), Mustapha Berraf, du président de la Fédération internationale de volleyball (FIVB), Dr Arys Graca, de la présidente de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) et vice-présidente de la FIVB, Mme Bouchra Hajij et du trésorier de l’ACNOA et membre du CIO, Gumel Habu Ahmed. Ces personnalités du monde du sport effectuent une visite de travail au Tchad du 30 mai au 1er juin 2022.



Elles ont été accueillies hier soir à l’aéroport international Hassan Djamouss de N’Djamena par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seid et le président du COST, Idriss Dokony Adiker en présence des membres du bureau exécutif du COST et ceux de la Fédération tchadienne de volleyball.

“La délégation va mettre à profit son séjour pour rencontrer et discuter avec les plus hautes autorités du pays mais également échanger avec le bureau exécutif du COST et les Fédérations nationales olympiques”, indique le COST.