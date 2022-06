Sport : les athlètes tchadiens ont fait parler d’eux au championnat d’Afrique centrale d’athlétisme

Ils sont rentrés ce soir en héros du championnat d’Afrique centrale d’athlétisme qui s’est tenu du 18 au 19 juin 2022 à Garoua au Cameroun. Ce championnat a regroupé deux catégories notamment les U18 et les U20.

Les jeunes talents tchadiens ont représenté valablement le bleu-jaune-rouge et rentrent avec 13 médailles d’or, 15 en argent et 9 en bronze. L’équipe tchadienne U18 est déclarée championne d’Afrique centrale. Pour la catégorie U20, le pays hôte a surclassé ses adversaires.

La délégation tchadienne est rentrée ce soir et est accueillie par une équipe du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) et les supporters sortis accueillir leurs héros.