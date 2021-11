Sport : des démonstrations d’arts martiaux en l’honneur d’Abakar Djermah, président de l’AFCNO

La Fédération tchadienne de Judo a organisé le jeudi 25 novembre au dojo régional sis à Habbena dans la commune du 7ème arrondissement de N’Djaména, des démonstrations d’arts martiaux en l’honneur d’Abakar Djermah. Celui-ci a été élu président de l’Association francophone des Comités nationaux olympiques (AFCNO).

Une cérémonie de démonstration des arts martiaux en l’honneur de Me Abakar Djermah Aumi, élu le 18 novembre à la tête de l’Association francophone des Comités nationaux olympiques (AFCNO). La séance de démonstration a vu la participation des athlètes de plusieurs disciplines d’arts martiaux qui ont fait une présentation détaillée pour émerveiller le public venu en nombre. C’était en présence du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Mbaïgolmem Sébastien, du 3ème vice-président du Comité olympique et sportif tchadien et plusieurs autres invités de marque.

Le secrétaire général de la fédération tchadienne de Judo, Me Djermah Ouaiddo a retracé le parcours sportif du nouveau président de l’AFCNO. Le nouvel homme fort de l’AFCNO a, d’après le secrétaire général de la fédération, gravi les échelons de secrétaire général de Ligue de la ville de N’Djamena, puis successivement président de la ligue provinciale de la commune de N’Djamena, président de la fédération tchadienne de Judo et pour briguer enfin le poste de président du Comité olympique et sportif tchadien. Pour lui, l’élection de Me Abakar Djermah par ses pairs des pays francophones est l’aboutissement de plusieurs années passées dans les arcanes du sport continental et mondial.

“Aujourd’hui Me. Abakar Djermah Aumi vient de prouver aux yeux de l’ensemble du mouvement sportif son leadership et son abnégation à diriger les hommes”, se félicite le secrétaire général de la fédération tchadienne de Judo. Tout en poursuivant que “l’élection de Me Abakar Djermah permettra à toutes les disciplines sportives tchadiennes d’avoir une ouverture et des contacts avec les autres fédérations sportives et surtout une participation active des sportifs tchadiens lors des Jeux de la Francophonie”.

“Le Tchad est honoré par cette élection et tous ensemble réfléchissons dès maintenant sur ce que nous pouvons apporter comme innovation a l’AFCNO et non penser à ce que l’AFCNO apportera au Tchad durant notre mandat. Le Tchad doit marquer sur le livre d’or, son passage à la tête de ladite institution en y apportant beaucoup de changement positif grâce à ton leadership”, déclare-t-il.

Tout en dédiant son élection à l’ensemble du mouvement sportif tchadien, le nouveau président de l’AFCNO, Me Abakar Djermah Aumi promet qu’aux jeux de la Francophonie qui auront lieu en 2022, le Tchad passera parmi les 5 premiers.

“Très heureux” de présider cette cérémonie qui marque le résultat réalisé par “un digne fils” du Tchad, le secrétaire d’État, Mbaïgolmem Sébastien, a souligné que l’élection de Me Abakar Djermah Aumi à la présidence de l’AFCNO est la preuve que le Tchad a des dignes fils qui peuvent hisser très haut son flambeau. “Vu votre parcours vous méritez ce poste et je suis certain que vous allez relever les défis”, encourage-t-il le président de l’AFCNO.