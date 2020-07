Sport : communication du président de la FTFA sur la reprise des activités sportives

Le président de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), Moctar Mahmoud Hamid, s’est prononcé ce 10 juillet 2020 sur la reprise des activités sportives particulièrement le football.

Dans sa communication, Moctar Mahamoud Hamid a apprécié à sa juste valeur la levée des mesures sur les activités sportives. « Le comité de gestion de la crise sanitaire a jugé opportun de lever cette mesure car la FTFA a une panoplie des activités dans son programme pour la saison sportive 2020 dont l’organisation du championnat national » a déclaré Moctar Mahamoud Hamid. Cependant avec cette nouvelle, les différentes ligues doivent se préparer pour le démarrage du championnat national.

« Les responsables des ligues et présidents des clubs déjà s’activent pour se mettre au travail. Le championnat national va démarrer deux semaines après le 15 juillet » informe le président de la FTFA. Ce championnat sera organisé avec double confrontation et la Direction Technique Nationale est tenue d’élaborer un programme réalisable et raisonnable pour le déroulement de cette activité.

La levée de la suspension des activités sportives sur toute l’étendue du territoire a été annoncée par le comité de gestion de la crise sanitaire le 08 juillet dernier.