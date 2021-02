Le Tchad présente un candidat pour le poste de secrétaire général de la CONFEJES

Le ministre de la jeunesse et des sports a fait un point de presse relatif à la 38ème session ministérielle de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), ce lundi 22 février 2021 dans un hôtel de la place.

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso abrite du 23 au 27 février 2021 la 38ème session ministérielle de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES). Y prendront part plus de quarante ministres. La délégation tchadienne composée des cadres du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du conseiller diplomatique du Chef de l’Etat sera conduite par le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Christian.



Le ministre de la jeunesse et des Sports souligne qu’au menu des travaux, une réunion des experts va plancher sur les thématiques majeures qui animent la vie de la communauté et entériner le projet des réformes de l’institution. « Cette session verra aussi la présentation des dossiers de candidature au poste de secrétaire général de l’organisation. Je profite de l’occasion pour vous annoncer que le Tchad a présenté un candidat à ce poste en la personne de Monsieur Passalet Lazaki, cadre supérieur de la jeunesse et des sports et actuel Directeur Général du Ministère de la jeunesse et des sports », a lancé le Ministre Routouang Mohamed Christian.



Pour rappel, le Tchad est membre de la CONFEJES depuis sa création en 1969. Elle est une institution composée de 43 Etats et gouvernements. Sa vocation première est d’assurer la promotion de la participation des jeunes pour réussir les changements stratégiques porteurs de développement économique et de cohésion sociale. Elle apporte enfin un conseil et appui à ses membres dans les domaines de la jeunesse et du sport, contribue à la formation des cadres dans ces mêmes secteurs et au développement de la vie associative.