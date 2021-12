Le programme ambitieux d’Idriss Dokony Adiker, candidat à la présidence du Comité olympique et sportif tchadien

« Œuvrons tous ensemble pour un sport de haut niveau ». Tel est le leitmotiv d’Idriss Dokony Adiker, candidat à la présidence du Comité olympique et sportif tchadien (Cost).

Idriss Dokony Adiker connait le Comité olympique et sportif tchadien (Cost). Pour y avoir été secrétaire général adjoint de 2002 à 2004 ; secrétaire général de 2004 à 2013 ; et président de 2013 à 2017. « Mon retour en lice après avoir été à la tête de cette institution est fondamentalement motivé par ma profonde passion pour le sport et la ferme volonté de rattraper les erreurs et les défaillances constatées », admet-il.

En se lançant officiellement dans la course à la présidence du Comité olympique et sportif tchadien (Cost), Idriss Dokony Adiker, s’engage à, s’il est élu, promouvoir les valeurs olympiques ; renforcer l’exemplarité et la transparence en faisant auditer annuellement les comptes du Cost.

Il promet également associer « totalement » les Fédérations à l’action du Cost ; œuvrer pour une meilleure représentativité des femmes en suivant les directives du Comité international olympique (CIO) ; éduquer et imprégner les athlètes sur les règles antidopages. « Le futur bureau exécutif qui sera élu mettra un accent particulier sur la gouvernance pour rendre efficaces nos actions tout en impliquant le maximum des fédérations et associations sportives », projette Dokony.

L’ancien joueur de l’équipe nationale de volley-ball ( pendant 17 ans) entend aussi faire former les cadres et techniciens des Fédérations nationales ; octroyer une subvention administrative à toutes les Fédérations nationales en matière de développement du sport ; organiser des séminaires éducatifs pour une utilisation optimale des programmes de la solidarité olympique. « (…) Entreprendre un changement radical pour soutenir les fédérations et association en les dotant des moyens pour des actions de promotion (…) trouver des partenaires nationaux pour soutenir les sportifs d’élites ».

Le 1er vice-président de la Confédération africaine de volley-ball, Idriss Dokony, à travers ce programme ambitieux prévoit insuffler un nouveau souffle au sport tchadien. « En vous proposant ma candidature à la présidence du Comité olympique et sportif tchadien, je veux résolument m’inscrire dans une démarche de construction pour l’avenir du sport tchadien », promet Idriss Dokony Adiker.