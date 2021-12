Le nouveau président du COST reçoit les félicitations de l’ACNOA

Le nouveau président du Comité olympique et sportif du Tchad, Idriss Dokony Adiker a reçu les félictations de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique.

Quarante huit heures après son élection à la tête du Comité olympique et sportif du Tchad (Cost), Idriss Dokony Adiker a été félicité par le bureau exécutif de l’Association des comités olympiques d’Afrique (ACNOA). “Tous les membres du comité exécutif de l’ACNOA vous adressent leurs félicitations“, a écrit le président Mustapha Berraf dans une correspondance qui date du 20 décembre 2021. “Ce succès est le fruit de votre abnégation et de votre volonté à faire rayonner le sport et l’olympisme tchadien en particulier et africain en général”, souligne la note.

L’ACNOA assure sa disponibilité à accompagner la nouvelle équipe du Cost. “Nous vous encourageons vivement et vous assurons notre soutien inconditionnel pendant ce mandat“