Le ministre des sports sonne la relance et la réorganisation des activités

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l’Entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian a appelé à la réorganisation des activités sportives au Tchad. Un appel qu’il a lancé ce vendredi 4 février à son cabinet.

Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a donné le ton. Lors d’un point de presse qu’il a animé ce vendredi à son cabinet, le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé la redynamisation de tout le mouvement sportif.

Selon lui, cette réorganisation est une évidence et devrait passer par l’organisation régulière des assemblées générales ordinaires et électives des fédérations sans perdre de vue les championnats provinciaux, zonaux et nationaux. « Cela permettra à détecter des talents cachés et opérer une sélection objective en donnant la chance égale aux sportifs sur l’ensemble du territoire national », a indiqué le ministre des Sports.

Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a appelé les gouverneurs, les délégués provinciaux en charge de la Jeunesse, des Sports à l’organisation régulière, et dès cette année scolaire 2021-2022 des activités sportives inter-etablissements, dans chaque province, département, sous-préfecture, commune sur l’ensemble du territoire national.

« J’invite les dirigeants des Fédérations des sports collectifs comme le football, le basketball, le handball, le volleyball, le rugby et bien d’autres à faire preuve d’imagination et d’innovation pour pouvoir organiser des championnats nationaux dignes en impliquant l’ensemble des Provinces et des Départements du Tchad, sur le plan organisationnel, dans l’intérêt de la jeunesse en général et en particulier pour la détection des talents pour nos équipes nationales », a déclaré le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian.

En relevant qu’il existe des fédérations de noms depuis plus de huit ans, le ministre exhorte ces fédérations sportives « fictives » à prendre leur responsabilité. « Au cas échéant je vous invite à céder la place et de donner l’opportunité à d’autres Tchadiens d’apporter leurs contributions et leurs expertises au développement et à la promotion de ces différentes Fédérations Nationales Sportives, qui sont des patrimoines communs », a martelé le ministre.

Pour conclure, le ministre a lancé un appel aux opérateurs économiques, partenaires techniques, financiers, sponsors, hommes politiques, personnes de bonne volonté, et surtout la population tchadienne, à appuyer fortement les clubs et les ligues dans les 23 provinces du Tchad, car leur implication est “un acte patriotique”.